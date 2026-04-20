        Motosiklet devrildi! Hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Motosiklet devrildi! Hayatını kaybetti!

        Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Zeynep Su Acar hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 16:15 Güncelleme:
        Motosiklet devrildi! Hayatını kaybetti!

        Adana'da devrilen motosiklette yolcu konumunda bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafeteryada çalışan Zeynep Su Acar (16), kendisini almaya gelen arkadaşı Ercan A.'nın (18) motosikletine bindi.

        SAVRULDU, METRELERCE SÜRÜKLENDİ

        Ercan A. idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Ercan A. ve arkasındaki Zeynep Su Acar araçtan savrularak metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Ercan A. ve Zeynep Su Acar hastaneye kaldırıldı.

        SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Zeynep Su Acar kurtarılamadı. Zeynep'in cenazesi Kürkçüler Mezarlığında toprağa verildi. Sürücü Ercan A.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD-İran müzakereleri öncesinde yoğun güvenlik önlemleri

        ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'da  yapılması beklenen 2. tur müzakereleri öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek