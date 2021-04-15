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HaberlerGündem3. SayfaMotosiklet üzerinde kadına şiddet! - Haberler
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Motosiklet üzerinde kadını darbetti, o anlar kameraya yansıdı!

Kadına yönelik şiddet bu kez motosiklet üzerinde kaydedildi. Bursa'da pırpır olarak tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yanındaki genç kadını darbeden şahıs kameraya yakalandı. 2 kişi olaya müdahale edip genç kadını darbedilmekten kurtardı

Motosiklet üzerinde kadına şiddet! - Haberler
Motosiklet üzerinde kadına şiddet!
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İHA

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesinde bir kadına şiddet anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Pırpır diye tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yolculuk eden bir çift tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti durduran erkek, yanındaki genç kadının yüzüne vurmaya başladı. Yüzüne art arda 2 kez darbe alan kadın çaresizce yüzünü öne eğerken, saldırgan şahıs "kaldır kafanı" diye bağırmaya devam etti.

Bu sırada olaya şahit olan iki kişi motosikletin yanına giderek müdahale etti. Kişilerin uyarması üzerine yanındaki kadına şiddet uygulamayı bırakan şahıs motosikleti çalıştırıp gözden kayboldu.

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