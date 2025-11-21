Motosikletli kedi 'Gofret' İstanbul sokaklarında ilgi odağı oldu

"Gofret'in kaskı da var. Trafiğin aktığı yerde kask da kullanıyoruz. İnsanlar gördüklerinde 'Oyuncak mı?' diye soruyor, inanamıyorlar. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. 'Yavrusu var mı, biz de sahiplenmek istiyoruz.' diyenler, evine davet edenler var. Eğlenceli bir hayat sürüyoruz. Gofret'le beraber balık tutmaya gidiyoruz. Sandalyelerimizi alıp gün batımını izlemeye gidiyoruz. Balık çok tutamasak da tutunca şaşkın şaşkın balığa bakıyor. Balık sevmiyor. Sosyal medyadan 'Ben de kedimi alıştırmak istiyorum, sudan, motordan korkuyor.' diye çok yazan da oluyor. Önemli olan bebekken alıştırmak. O zaman onun hayatının artık bir parçası oluyor, bir sıkıntı yaşanmıyor."