İstanbul Şile otoyolunda ilerleyen motosikletlilerin kask kamerasına ilginç bir görüntü yansıdı. Otoyolda seyir halinde olan motosikletli grubun önüne yol üzerinde koşan üç at çıktı. Başıboş şekilde koşan atlarla karşılaşan motosikletliler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra atları yoldan çekmek isteyen motosikletliler, atların yanına ve önüne geçerek hayvanları kontrol altına almaya çalıştı.

Amerika'da atları evcilleştirip, sığırları güden çobanları anlatan kovboy filmlerini akla getiren o anlar diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi. Motosikletli 'kovboyların' yönlendirilmesiyle atlar yolun kenarındaki arsaya doğru koşmaya başladı. Motosikletlilerin atları yoldan çekerek trafik güvenliğini sağladığı o anlar kask kamerasınca kaydedildi.