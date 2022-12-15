Mersin'de, motosikletteki Halil Ata (34) ve Kemal Yılmaz'ın (30) ölümüne neden olan Ahmet Hakan Tıraş'ın (20) cezası belli oldu. Mahkemenin kararının ardından duruşma salonunda kısa süreli arbede yaşandı.

Gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailelerin avukatları aracılığıyla itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, bir kez daha serbest bırakıldı. İkinci itiraz sonrası Tıraş hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez yakalanan Tıraş, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

ASLİ KUSURLU OLDUĞU VURGULANDI

Tutuklu sanık Ahmet Hakan Tıraş hakkında, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Tıraş'ın kural ihlali yaparak kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu vurgulandı.

"TAKSİRLE ÖLDÜRME" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Tıraş, hayatını kaybeden Ata ve Yılmaz'ın aileleri ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme savcısı mütalaasında sanık Tıraş'ın "Taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya katılmayan müşteki avukatları ise sanığın "olası kastla adam öldürme suçundan" cezalandırılmasını talep etti.

"OKULUMA VE AİLEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Tıraş, "Yola çıkmadan yolu kontrol ettiğime eminim. Ben de bu olayın yaşanmasını istemezdim, üzgünüm. Hala etkisindeyim, geceleri bile uyuyamıyorum. Okuluma ve aileme kavuşmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ

Kazada hayatını kaybeden Halil Ata ve Kemal Yılmaz'ın aileleri sanığın en ağır cezayı almalarını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, kararını açıklamak için ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Tıraş'a 5 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanarak cezası 4 yıl 2 aya düşürülen ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurulan Tıraş, tahliye edildi.