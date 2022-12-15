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Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletteki 2 kişinin ölümünde salonu karıştıran karar! -Güncel haberler
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Motosikletteki 2 kişinin ölümünde ceza belli oldu, duruşma salonu karıştı!

Mersin'de, hafif ticari aracıyla çarptığı motosikletteki Halil Ata ve Kemal Yılmaz'ın ölümüne neden olan Ahmet Hakan Tıraş'ın cezası belli oldu. İyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Tıraş, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Mahkemenin tahliye kararının ardından duruşma salonunda arbede yaşandı. Gerginlik polisin müdahalesiyle son buldu

Motosikletteki 2 kişinin ölümünde salonu karıştıran karar! -Güncel haberler
DHA

Mersin'de, motosikletteki Halil Ata (34) ve Kemal Yılmaz'ın (30) ölümüne neden olan Ahmet Hakan Tıraş'ın (20) cezası belli oldu. Mahkemenin kararının ardından duruşma salonunda kısa süreli arbede yaşandı.

Kaza, 10 Temmuz'da Toroslar ilçesi Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen Ahmet Hakan Tıraş yönetimindeki hafif ticari araç, Halil Ata idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz, hayatını kaybetti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Ahmet Hakan Tıraş
Ahmet Hakan Tıraş

Gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailelerin avukatları aracılığıyla itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, bir kez daha serbest bırakıldı. İkinci itiraz sonrası Tıraş hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez yakalanan Tıraş, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

ASLİ KUSURLU OLDUĞU VURGULANDI

Tutuklu sanık Ahmet Hakan Tıraş hakkında, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Tıraş'ın kural ihlali yaparak kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu vurgulandı.

"TAKSİRLE ÖLDÜRME" SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Tıraş, hayatını kaybeden Ata ve Yılmaz'ın aileleri ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme savcısı mütalaasında sanık Tıraş'ın "Taksirle öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya katılmayan müşteki avukatları ise sanığın "olası kastla adam öldürme suçundan" cezalandırılmasını talep etti.

"OKULUMA VE AİLEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Tıraş, "Yola çıkmadan yolu kontrol ettiğime eminim. Ben de bu olayın yaşanmasını istemezdim, üzgünüm. Hala etkisindeyim, geceleri bile uyuyamıyorum. Okuluma ve aileme kavuşmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ

Kazada hayatını kaybeden Halil Ata ve Kemal Yılmaz'ın aileleri sanığın en ağır cezayı almalarını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme başkanı, kararını açıklamak için ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Tıraş'a 5 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanarak cezası 4 yıl 2 aya düşürülen ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurulan Tıraş, tahliye edildi.

DURUŞMA SALONUNDA GERGİNLİK YAŞANDI

Halil Ata
Halil Ata

Mahkemenin tahliye kararının ardından duruşma salonunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Araya giren polis ekipleri, gerginliği yatıştırdı.

AİLENİN AVUKATI KARAR İTİRAZ EDECEK

Kemal Yılmaz
Kemal Yılmaz

Yılmaz ailesinin avukatı Şahin Yıldız, sanık Ahmet Hakan Tıraş'a verilen cezayı yetersiz bulduklarını belirtti. Gerekçeli kararı beklediklerini kaydeden Yıldız, bugün karara itiraz edeceklerini söyledi.

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