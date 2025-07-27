Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer sitemi: Neyin eksik olduğu ortada!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2'lik Benfica mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli yönetime transfer mesajı gönderdi.

"NEYİN EKSİK OLDUĞU ORTADA"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, Feyenoord ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçına 7 gün kaldığını hatırlatarak, "Pazartesi idmanımız olacak ve ilk maça 7 gün kalmış olacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Buraya eklenecek oyuncular da en azından felsefeyi biliyor olacak ve adaptasyonları kolay olacak" dedi.