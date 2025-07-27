Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer sitemi: Neyin eksik olduğu ortada! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine transfer sitemi: Neyin eksik olduğu ortada!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica'ya 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunurken, yönetime transfer çağrısı yaptı. Portekizli teknik adam, "Hoca olarak istediğim şeyleri, başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 01:07 Güncelleme: 27.07.2025 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Transfer sitemi: Neyin eksik olduğu ortada!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2'lik Benfica mağlubiyetinin ardından sarı-lacivertli yönetime transfer mesajı gönderdi.

        "NEYİN EKSİK OLDUĞU ORTADA"

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, Feyenoord ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçına 7 gün kaldığını hatırlatarak, "Pazartesi idmanımız olacak ve ilk maça 7 gün kalmış olacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu aslında ortada diye düşünüyorum. Buraya eklenecek oyuncular da en azından felsefeyi biliyor olacak ve adaptasyonları kolay olacak" dedi.

        "FİNAL DOKUNUŞUNU KULÜP YAPMALI"

        Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Üst seviyede oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Ben de hamleler yapacağım. Ancak final dokunuşunu ben yapamam. Final dokunuşunu kulüp yapmalı. Hoca olarak istediğim şeyleri, başkan da görüyordur diye düşünüyorum çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyin ne odluğunu görüyor, yapılması gerekeni görüyor diye düşünüyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da yangın büyüyor!
        Bursa'da yangın büyüyor!
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları