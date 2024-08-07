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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan taraftara tur mesajı! - Futbol Haberleri

        Mourinho'dan taraftara tur mesajı!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.08.2024 - 00:25 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:26
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        Mourinho şunları söyledi:

        Şu anda devrede 2-1 mağlubuz, turun devresindeyiz. İkinci yarıyı bizim stadyumumuzda oynayacağız. O yüzden 'haydi' demek istiyorum.

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        Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Durum bu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir.

        3

        Çok fazla eksik var. 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı, ön eleme de olsa çok üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var.

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        Şöyle diyebilirdim, 2 tane bize çarpan top gol oldu. Bunu söylemek boş olur. Şu şekilde söylemek daha doğru olur; kendi attığımız taçtan gol yedik. Bir de 90 küsürde birinci bölgede yaptığımız top kaybından ötürü gol yedik. Lugano ilk maçında da duran toptan gol yedik, sonra yine birinci bölgedeki top kaybından gol yemiştik.

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        Yaptığımız için bedelini de ödedik. Saha içerisinde 2 gol yedik ama iyi oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Bazı yarattığımız pozisyonlarda kaleci kalesinde bile değildi. Çok fazla şeyi iyi yaptık.

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        Biz devrenin ilk yarısını deplasmanda oynadık. İyi bir takıma, uzun süredir birlikte çalışan bir takıma karşı oynadık. Şimdi Kadıköy zamanı. Onları bekleyeceğiz.

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        Onlar tatil yapacak ama biz cumartesi bir lig maçı oynayacağız. Bu turun ikinci devresinde oynayacağımız maçtan daha önemlisi, cumartesi günü evde oynayacağımız lig maçı.

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        Rakibin oyunu beni şaşırtmadı. Her maçlarını izlemiştim. Son maçlarını Celta Vigo'ya karşı aynı takımla oynadılar. İyi takımlar. Farklı dinamikleri var. Onların farklı dinamiklerini en iyi şekilde çalıştık. Bir problem yaşamadık.

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        Yapısal anlamda yaptıklarına çözüm bulduk, bulamadığımız bir şey yoktu. İyi, şiddeti yüksek bir maç oldu. İki takım da turun ilk devresini kazanmak için elinden geleni yaptı. Sürpriz olan hiçbir şey yoktu.

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