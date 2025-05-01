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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi, teknik direktörler Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer'in rekabetine de sahne olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:58
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        Sezon başında sansasyonel bir şekilde sarı-lacivertli kulübe katılan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile sezonun son bölümünde siyah-beyazlıların başına geçen Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, 34. haftanın sonucu en merakla beklenen maçında birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

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        İngiltere Premier Lig'de görev yapan ve önemli takımları çalıştıran iki teknik adam, kariyerlerinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

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        EŞİT SAYIDA GALİBİYET ALDILAR

        Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer, aralarındaki rekabette birbirlerine üstünlük kuramadı. Deneyimli teknik adamlar, tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

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        İkilinin ilk mücadelesi 2013-2014 sezonunda gerçekleşti. Söz konusu sezonda Mourinho önderliğindeki Chelsea, Solskjaer'in Cardiff'ine konuk olurken, müsabakayı Portekizli teknik adam 2-1 ile kazandı.

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        Bu maçın ardından uzun yıllar birbirlerine rakip olmayan iki teknik adam, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında ise 4 müsabakaya çıktı. Habere konu dönemde Mourinho Tottenham'ı çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United'ın başında mücadele etti.

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        Söz konusu 2 sezonda oynanan 4 müsabakada Solskjaer 2 galibiyet elde ederken (2-1, 1-3) 1 müsabaka da beraberlikle (1-1) sonuçlandı. Mourinho'nun tek galibiyeti ise 6-1'lik sonuçla geldi.

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        MOURINHO, SÜPER LİG'DE İLK DERBİ GALİBİYETİNİ ARIYOR

        Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında henüz Süper Lig'de derbi galibiyeti sevinci yaşayamadı.

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        MOURINHO, SÜPER LİG'DE İLK DERBİ GALİBİYETİNİ ARIYOR

        Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında henüz Süper Lig'de derbi galibiyeti sevinci yaşayamadı.

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        Sarı-lacivertli takımın başında ilk derbisinde evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Portekizli teknik adam, deplasmanda Beşiktaş'a da 1-0 yenilmişti.

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        Galatasaray'a konuk olduğu Süper Lig'deki 3. derbisinden de golsüz eşitlikle ayrılan Mourinho, bu sezonki son derbisinde Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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        Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kadıköy'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.

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        BEŞİKTAŞ DERBİLERDE FARKLI

        Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş ise Fenerbahçe'nin aksine derbilerde beklentileri karşılamayı bildi.

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        Sezon içerisinde farklı teknik adamların görev yaptığı siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde Galatasaray'a 2-1 yenilirken, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

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        Bu sezon başarısız görüntüsüne rağmen derbilerde etkili performans ortaya koyan Beşiktaş, Solskjaer'ın Türkiye'deki ilk derbi heyecanında 2-1'lik sonuçla namağlup Galatasaray'a bu sezonki tek yenilgisini yaşattı.

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        Öte yandan Beşiktaş, sezon başındaki Süper Kupa müsabakasında da Galatasaray'ı 5-0 yenmişti.

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