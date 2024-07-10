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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MOYSAD Yönetim Kurulu MOSDER’le bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        MOYSAD Yönetim Kurulu MOSDER’le bir araya geldi

        Mobilya sektörünün ileri gelenleri MOSDER genel merkezinde bir araya geldi. MOYSAD Başkanı Davut Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MOSDER'le sektörün sorunlarını ve ihracat hamlelerini konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:40
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        MOYSAD Yönetim Kurulu MOSDER'le bir araya geldi
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        Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği MOYSAD'ın Başkanı Davut Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Batallı ve Genel Sekreter Abdullah Yaşar, MOSDER’e nezaket ziyaretinde bulundu. MOSDER Başkanı Davut Karaçak ve Yönetim Ekibi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, mobilya sektörünün iki önemli temsilcisi, sektörün geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        MOSDER Başkanı Davut Karaçak, sektörde dayanışma ve beraberlik yaklaşımının geliştirilmesi adına olumlu bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. İki derneğin ortak amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturacağı sinerjinin önemine dikkat çeken Karaçak, MOSDER ve MOYSAD üyelerini sektörün geleceğinin konuşulacağı ortak bir toplantıya davet etti.

        İhracatın ülke ekonomisine olan katkısı göz önüne alındığında sektör olarak 10 milyar dolarlık ihracat hedefini vurgulayan Davut Karaçak, “Şu an ihracatta dünyada 12. sırada yer alan Türkiye’nin ilk 10'da olma hedefine önümüzdeki 5 yıl içerisinde ulaşması için çalışıyoruz” dedi.

        MOSDER Başkanı Davut Karaçak yaptığı açıklamada; “Mobilya sektöründe, adında Türkiye olan bir dernek olarak çeşitli kurumlar ve derneklerle görüşmelere devam edip sektörün bütünleştirici gücü olacağız. Bu hedef çerçevesinde de MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve dernek üyeleri ile sektörümüzün sorunlarını ve ihracatı artırmanın yollarını ele aldık” dedi. Karaçak ayrıca MOSDER ve MOYSAD’ın ortak amacının Türk mobilyasını, Türk birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya aktarmak olduğunun altını çizdi.

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