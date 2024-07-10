MOYSAD Yönetim Kurulu MOSDER’le bir araya geldi

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği MOYSAD'ın Başkanı Davut Doğan, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Batallı ve Genel Sekreter Abdullah Yaşar, MOSDER’e nezaket ziyaretinde bulundu. MOSDER Başkanı Davut Karaçak ve Yönetim Ekibi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, mobilya sektörünün iki önemli temsilcisi, sektörün geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MOSDER Başkanı Davut Karaçak, sektörde dayanışma ve beraberlik yaklaşımının geliştirilmesi adına olumlu bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. İki derneğin ortak amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturacağı sinerjinin önemine dikkat çeken Karaçak, MOSDER ve MOYSAD üyelerini sektörün geleceğinin konuşulacağı ortak bir toplantıya davet etti.