        Mozaik pasta tarifi: Mozaik pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Mozaik pasta tarifi: Mozaik pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Çocukluğumuzun en tatlı anılarına eşlik eden, annelerimizin "kurtarıcı" olarak gördüğü ve fırın kullanmadan yapılan tatlıların şahı olan Mozaik Pasta, sadeliğin içindeki mükemmelliği temsil eder. Kakaolu bisküvi harcının dondurucuda şekil almasıyla oluşan, dilimlendiğinde ortaya çıkan o büyüleyici desenleriyle adeta bir sanat eserini andıran bu lezzet, her yaştan insanın favorisidir. Petibör bisküvinin tereyağı, kakao ve sütle girdiği muhteşem uyum, hem pratikliğiyle zaman kazandırır hem de yoğun çikolata hazzıyla tatlı krizlerini anında dindirir. Buzlukta her daim hazır bekleyen bir dilim mutluluk olarak, aniden gelen misafirler için de en şık ikramlıklardan biridir.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 17:28 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:28
        Mozaik pasta tarifi
        Mozaik pasta, ismini kesildiğinde bisküvi parçalarının oluşturduğu o mozaik benzeri, düzensiz ama estetik görüntüden alır. Kimi zaman "Piramit Pasta", kimi zaman "Bisküvili Salam" olarak da anılan bu klasik, mutfağa yeni girenlerin bile hatasız yapabileceği kadar kolay, ancak usta ellerden çıkmış kadar lezzetlidir. Pişirme derdi olmayan, kabardı mı söndü mü endişesi yaşatmayan bu tarif, özellikle yaz aylarında serinletici bir tatlı olarak, kış aylarında ise çayın en iyi dostu olarak sofralarda yerini alır. Temel malzemelerle hazırlanan klasik versiyonunun yanı sıra, içine eklenen fındık, fıstık, portakal kabuğu veya çikolata parçalarıyla zenginleştirilmeye de oldukça açıktır. Ancak gerçek bir Mozaik Pasta tarifi, bisküvilerin diri kalmasıyla sosun onları yumuşatması arasındaki o hassas dengeyi kurabilmekte gizlidir.

        MOZAİK PASTA MALZEMELERİ VE LEZZETİN TEMELİ

        Bu tatlının en büyük avantajı, malzemelerinin hemen hemen her evde bulunabilen temel ürünlerden oluşmasıdır. Mozaik Pasta malzemeleri listesinin başrol oyuncusu, hiç şüphesiz sade petibör bisküvidir. Bisküvinin yapısı, sosu emme kapasitesi ve tatlıya verdiği doku açısından klasikten şaşmamak en doğrusudur. Lezzetin derinliğini belirleyen diğer ana unsur ise tereyağıdır. Margarin kullanımı yaygın olsa da, gerçek tereyağı tatlının aromasını ve kalitesini bir üst seviyeye taşır. Sosun kıvamı ve rengi için koyu renkli, kaliteli bir kakao, tatlılık dengesi için toz şeker ve bağlayıcı olarak süt kullanılır.

        Bazı tariflerde yumurta da kullanılsa da, günümüzde çiğ yumurta tüketimi konusundaki hassasiyetler nedeniyle genellikle yumurtasız tarifler daha çok tercih edilmektedir. Eğer yumurta kullanılacaksa, sosun hafifçe pişirilmesi gerekebilir. Tatlının lezzet profilini zenginleştirmek isteyenler için iri kırılmış ceviz içi, fındık veya Antep fıstığı eklemek harika bir fikirdir. Ayrıca rendelenmiş portakal veya limon kabuğu, yoğun kakao tadına ferahlatıcı bir narenciye aroması katarak lezzeti dengeler. Çikolata tutkunları ise sosun içine eritilmiş bitter çikolata ekleyerek daha yoğun bir tat elde edebilirler.

        SOSUN HAZIRLANIŞI VE BİRLEŞTİRME TEKNİĞİ

        Mozaik pastanın yapım aşaması, tereyağının eritilmesiyle başlar. Geniş bir sos tenceresinde eritilen tereyağı, yakılmadan ocaktan alınır. İçine süt, şeker ve kakao eklenerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır. Mozaik Pasta yapımı sürecinin en önemli püf noktası, bisküvilerin sosla buluşma sıcaklığıdır. Hazırlanan sosun kaynar değil, ılık olması gerekir. Eğer sos çok sıcakken bisküviler eklenirse, bisküviler anında yumuşayıp hamurlaşır ve o istenen "kıtır" doku kaybolur.

        Sos ılınırken, geniş bir karıştırma kabında bisküviler kırılır. Bisküvileri kırma işlemi rastgele yapılmamalıdır; ne çok büyük kalmalı ne de un ufak olmalıdır. Her bir bisküviyi dörde bölmek, ideal mozaik görüntüsünü yakalamak için yeterlidir. Ilınan sos, kırılmış bisküvilerin üzerine dökülür. Karıştırma işlemi, bisküvileri ezmeden, nazikçe alttan üste doğru yapılmalıdır. Tüm bisküvilerin sosa bulanması ve sosu emmesi sağlanır, ancak formlarının bozulmamasına özen gösterilir. Bu aşamada isteğe bağlı kuruyemişler de eklenerek karışıma dahil edilir.

        ŞEKİL VERME VE DONDURMA RİTÜELİ

        Harcın hazırlanması kadar, şekil verilmesi de pastanın sunumu için önemlidir. Mozaik Pasta yapılışı sırasında şekil vermek için streç film, alüminyum folyo veya buzdolabı poşeti kullanılabilir. Genişçe açılan streç filmin üzerine dökülen bisküvili harç, el yordamıyla toparlanır. Klasik şekil "piramit" (üçgen) formudur; bunun için harç uzunlamasına yayılır ve streç filmin iki yanı yukarıda birleştirilerek üçgen prizma şekli verilir. Alternatif olarak rulo yapılarak silindir şekli veya kare baton şekli de verilebilir.

        Şekil verilen pasta, hava almayacak şekilde sıkıca sarılır ve derin dondurucuya (buzluğa) kaldırılır. Pastanın kesilebilir kıvama gelmesi ve lezzetinin oturması için dondurucuda en az 2-3 saat bekletilmesi şarttır. Acelesi olanlar için bu süre zorlayıcı olabilir ancak sabır, sonucun mükemmelliği için gereklidir. Hatta bir gece önceden yapılıp bekletilen pasta, lezzetini daha da içine çeker ve çok daha güzel olur.

        MOZAİK PASTA NASIL YAPILIR?

        Dondurucudan çıkarılan pasta, servis edilmeden önce oda sıcaklığında 5-10 dakika kadar bekletilmelidir. Mozaik Pasta nasıl yapılır sorusunun son adımı olan dilimleme, pasta taş gibi sertken yapılırsa parçalanabilir; hafifçe yumuşaması bıçağın daha rahat kaymasını ve dilimlerin pürüzsüz çıkmasını sağlar. Keskin bir bıçakla birer parmak kalınlığında dilimlenen pasta, servis tabağına alınır.

        Dilimlerin üzerindeki o siyah-beyaz mozaik desen, pastanın en büyük süsüdür. Ancak sunumu daha da şık hale getirmek için üzerine Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı veya benmari usulü eritilmiş çikolata sosu gezdirilebilir. Yanında dumanı tüten bir bardak çay, Türk kahvesi veya yazın bir top vanilyalı dondurma ile servis edildiğinde, basit bir bisküvili pastanın nasıl bir ziyafete dönüştüğüne şahit olursunuz. Uzun süre dondurucuda saklanabilmesi sayesinde, habersiz gelen misafirler için her zaman hazır bir kurtarıcıdır.

