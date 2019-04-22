On Numara 22 Nisan sonuçları belli oldu mu? sorusu şans oyunu oynayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak 872. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklanacak. Geçtiğimiz hafta Bursa Karacabey'den büyük ikramiye rakamlarını bilen 8 kişi çıkmıştı. İşte, MPİ 22 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 22 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 872. hafta çekilişi yapılacak On Numara sonuçları saat 21.15'te açıklanacak. On Numara sonuçları açıklandığı zaman talihli rakamları haberimizden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 15 NİSAN (GEÇEN HAFTA) ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 2 - 6 - 8 - 11 - 12 - 14 - 23 - 26 - 27 - 29 - 34 - 36 - 41 - 42 - 51 - 54 - 58 - 67 - 69 - 77 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / YÜREĞİR - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - İSTANBUL / FATİH - İSTANBUL / KADIKÖY - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER