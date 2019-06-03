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MPİ 3 Haziran Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları sorgulama ekranı

On Numara 3 Haziran çekiliş sonuçları bu akşam yapılacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara 3 Haziran tarihli 878. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte, MPİ 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara

On Numara 3 Haziran sonuçları belli oldu mu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 878. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklanacak. İşte, MPİ 3 Haziran On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 3 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 3 Haziran çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara sonuçları açıklandığı zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 27 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI: 1-2-5-7-8-10-18-19-21-24-28-30-35-41-42-49-62-67-70-74-75-80

 On Numara oyununun 877. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 107 bin 533'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 118 kişi bin 823'er lira, 8 bilen 2 bin 30 kişi 106 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 274 kişi 20 lira 15'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 115 kişi 3 lira 65'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 544 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Çanakkale'nin Biga, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Esenyurt ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 150 bin 654 lira 85 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 109 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 477 bin 923 lira 30 kuruş aktarıldı.

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