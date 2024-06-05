Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır." ifadelerine yer verilerek 25 bin uzman erbaş alımı yapıldığı duyuruldu. Açıklama sonrasında MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru sayfası ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 MSB 25 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? İşte detaylar...