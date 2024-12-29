Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSB'den 2024'teki faaliyetlerine yönelik paylaşım

        MSB'den 2024'teki faaliyetlerine yönelik paylaşım

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024'teki faaliyetlerine ilişkin, bugüne kadar 89 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 65 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, 33 ülkeyle Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:09 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB'den 2024'teki faaliyetlerine yönelik paylaşım
        ABONE OL
        ABONE OL

        MSB, Bakanlığın 2024'teki faaliyetlerinin anlatıldığı video serisinin ikinci bölümünü paylaştı.

        "Gücümüz şanımızdır" notuyla yapılan paylaşımda, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2024'te NATO'ya katkıları, bölgesel, küresel barış ve istikrara destekleri, ordunun icra ettiği refakat ve koruma görevleri anlatıldı.

        Paylaşımda, bu kapsamda, TSK'nın 2024'te NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 komutası, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutası, Deniz Haydutluğuna Karşı Birleşik Görev Kuvveti komutası, Karadeniz Müşterek Görev Kuvveti, Akdeniz Müşterek Görev Kuvveti, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı ve KFOR İhtiyat Tabur görevlerini devraldığı belirtildi.

        TSK'nın uluslararası görevlerle dost ve müttefik ülkelerdeki Eğitim İşbirliği, Askeri Çerçeve ve Yardım Anlaşmaları da imzaladığı aktarılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "Bugüne kadar 89 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 65 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, 33 ülkeyle Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır. 42 ülkeyle Askeri Çerçeve Anlaşması, 13 ülkeyle Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması, 14 ülkeyle Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün imzalanmasına yönelik müzakere süreci devam etmektedir."

        Paylaşımda, Somali deniz yetki alanlarında kontrolün sağlanması ve deniz kaynaklarının Somali ekonomisine kazandırılması amacıyla görev yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne, TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının refakat ve koruma görevi icra ettiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!