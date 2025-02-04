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        Haberler Gündem MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askere ilişkin açıklama

        MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askere ilişkin açıklama

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:52
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        Şehit askerin naaşına ulaşıldı
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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        #MSB
        #Mustafa Bazna
        #haberler
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