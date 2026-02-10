Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı için gerçekleştireceği 109 memur alımına ilişkin ön başvuru sonuçları duyuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, her bir kadro için belirlenen kontenjanın 10 katı kadar aday, ilgili KPSS puan türünde en yüksek puandan başlanarak mülakata çağrılacaklar listesine alındı. Ön değerlendirme başvurusu kabul edilen adayların, mülakat sınavına girebilmek için ilan edilen süre içinde sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Bu kapsamda “MSB memur alımı başvuru sonuçlarına nereden bakılır, sınav ücreti nasıl yatırılır?” sorularının cevabı haberimizde…