        Milli Savunma Bakanlığı'nın 109 memur alımı kapsamında ön başvuruların sonuçları yayımlandı. KPSS puan üstünlüğü esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda mülakata katılmaya hak kazanan adaylar belirlendi. Adaylar, e-Devlet üzerinden giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabiliyor. Peki, MSB personel alımı sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 10.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:00
        1

        Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı için gerçekleştireceği 109 memur alımına ilişkin ön başvuru sonuçları duyuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, her bir kadro için belirlenen kontenjanın 10 katı kadar aday, ilgili KPSS puan türünde en yüksek puandan başlanarak mülakata çağrılacaklar listesine alındı. Ön değerlendirme başvurusu kabul edilen adayların, mülakat sınavına girebilmek için ilan edilen süre içinde sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Bu kapsamda “MSB memur alımı başvuru sonuçlarına nereden bakılır, sınav ücreti nasıl yatırılır?” sorularının cevabı haberimizde…

        2

        MSB MEMUR ALIMI ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur Temini kapsamında ön başvuru sonuçlarını açıkladı. Adaylar, başvuru sonuçlarını e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra tercihlerim menüsü altından öğrenebilirler.

        MSB MEMUR TEMİNİ ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        MSB PERSONEL ALIMI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        MSB memur alımı sınav ücreti 300 TL olarak açıklandı. Çağrı Kontenjanına giren adaylar 10-16 Şubat 2026 tarihleri arasında sınav ücretlerini yatıracaklar.

        Sınav ücretini yatırmayan (şehit/gazi eş ve çocukları hariç) adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

        4

        MSB SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

        MSB sınav ücreti yatırmak için T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.

        Sınav ücretlerini yatırdığı halde başvuru şartlarını sağlamayan, sınava girmeyen, sınava giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek.

        5

        MSB MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

        Sınav ücretini yatıran adaylar için mülakat sınavı tarihleri MSB tarafından ayrıca duyurulacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
