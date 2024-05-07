Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı kurası ne zaman ve saat kaçta çekilecek?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan 1829 personel işçi alımında başvurular 29 Nisan itibarıyla tamamlandı. Şimdi ise sıra, ikinci aşama olan kuraya geldi. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminde ismi çıkan adaylar, sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak. Peki, MSB 1829 personel alımı kurası ne zaman ve saat kaçta? İşte, detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı 1829 personel alımı yapacağını duyurmuştu. 29 Nisan'da biten başvuru süreci sonrası gözler kura çekimine döndü. Başvuran adaylar "MSB kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?" diye araştırıyor. İşte, MSB kura çekim tarihi ve kadro dağılımı...
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE?
Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı sözlü sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek 70 puanın altındaki adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası puanı bu puan üzerinden tespit edilecek.
Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan)
yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
MSB İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEK GRUPLARINA YAPILACAK?
Elektronik Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Kaynakçı
Frezeci
İnşaat Ustası
Ciltçi
Matbaa Teknisyeni
Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi
Terzi
Jeneratör Tamircisi
Sıhhi Tesisatçı
Marangoz
Ofset Baskı Operatörü
Şoför - Yük Taşıma
Fırın İşçisi
Kaloriferci
Elektrikçi
Kaynak Teknisyeni
Otomotiv Boya Ustası