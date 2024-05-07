26 Nisan 2023'te Ankara-Sivas Yüksek Hızlı tren hattı açılmıştı. Bu sene Sivas'a giden bir tren hattı daha eklendi. 4 Mayıs'ta ilk seferini gerçekleştiren İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres yüksek hızlı tren, 483 yolcu kapasitesi ile iki şehir arasındaki seyahat süresini 7 saate indiriyor. İşte, İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres yüksek hızlı tren güzergâhı, saatler ve bilet fiyatı...