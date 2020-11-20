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Milli Savunma Bakanlığı (MSB),son dakika bir açıklama ile askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.

AA'nın haberine göre MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı kaydedildi.

Buna göre, sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendi.

19-21 Kasım tarihleri arasında birliklerine katılacak bedelli askerlerin sevk tarihlerinde ise erteleme olmadığı ifade edildi.