MSB uzman erbaş alımı için başvuruları almaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) alacağı uzman erbaşlar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev alacak. Uzman erbaş olmak isteyen adaylar, MSB'nin başvuru şartlarını ve başvurulara dair detayları araştırıyor. İşte 2018 MSB uzman erbaş alımına dair detaylar...

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2 - E n az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

3 - Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,

4 - Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

5 - Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle ( 01 Ocak 201 8) yirmi yedi (27 ) yaş ını bitirmemiş (2 8 yaşından gün almamış) olmak ( 01 Ocak 199 1 tarihi ve sonrasında doğanlar),

2018 MSB UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

6 - Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

7 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman e rbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

8 - Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak ,

9 - Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütleri n propagandasını yapmamış olmak.

10 - Ayrıca;

(a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtec ilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahu t 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

(b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayı cı bir ceza ile mahkûm olmamak,

(c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

11 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

12 - Askerlik hizmetini yapmakta iken “ Askerliğe Elverişli Değildir ” olarak terhis edilmemiş olmak,

13 - Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo - 4 ) be lirtilen değerler içerisinde bulunmak,

14 - Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (Tablo - 7 ) 80 ve üzeri n o t almış olmak,

15 - Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak , ( Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. )

16 - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak ,

17 - Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içer isinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

18 - Sözleşmeli e r baş ve er olarak görev yapmış/yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş v e Er Yönetmeliği Md. 28 (1) (Değişik:13.11.2014 - 29174/6) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

(a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre sözleşmeli erbaş olarak görev yapmış olanlardan , kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 201 8 tarihi itibarıyla 2 7 yaşında olmak (2 8 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa baş vurabilirler.

(b) Halen sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapan adaylar internetten başvurmayacak , görev yaptığı Kuvvet Komutanlığı vasıtasıyla başvuruları alınarak şartları uygun olanların isim listeleri sınavları yapılmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilecektir. Sözleşmeli erbaş ve erlerde KPSS şartı aranmayacak , kendilerine duyurulacak sınav merkezinde ve yazılı sınav bölümünde açıklandığı şekilde sınava tabi tutulacaklar , sınav aşamalarında başarılı olan adaylar kendi Kuvvet Komutanlığında görev yapacaklardır.)

(c) Sözleşmeli erbaş er olarak görev yapanlar; e n az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. B u durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur . Başvuruda bulunan halen görevde bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar. ( Sözleşmeli er olarak 3 yılık hizmetini tamamlayamayan ve ilk sözleşme süresi içerisinde bulunan sözleşmeli erler başvuruda bulunamazlar.)

(ç ) Bu kapsamda başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erler başarılı oldukları takdirde sadece istihdam edildikleri Kuvvet Komutanlıklarında uzman erbaş olarak geçiş yapabilirler.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2018

MSB uzman erbaş alımı için başvurular başladı. MSB'nin belirlediği takvime göre, başvurular

26 Ekim 2018 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi olarak yapacak. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edecekler.

Adaylar eğitim ve mesleklerine göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının her birinden en çok üçer tercih yapacaktır. Tercihlerindeki kontenjana girememeleri ve istekli olmaları halinde ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer seçeneklere de girme hakkına sahip olabileceklerdir.

Adayların çevrimiçi başvuru formunu doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C. Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacak.

Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacak. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adayların seçim aşamasına çağrılması durumunda;

* Aday Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirliklerince düzenlenen örneği uzman erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini, başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde Per.Tem.D.Bşk.lığına teslim edilecektir.

* Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınava katılmaları gerekmektedir.

* Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY52 - 13 TSK Er ve Erbaş Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

* Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Eğitim Birlik Komutanlığı tarafından doldurulacak.

* Birlik Komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAKTIR?

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).

Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

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