Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

MSB: "Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığını bildirdi.

MSB:

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Habertürk TV'de soruları yanıtladı
GÜNDEMSP Lideri Karamollaoğlu Habertürk'e konuştu
Son dakika: Kafasına 12 kiloluk tüp düştü!
GÜNDEMKafasına 12 kiloluk tüp düştü!
SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! - Haberler -
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
KAHREDEN ACI! Son dakika... 3 yıl önce eşini kaybetmişti! "Doyamadım sana kuzum!" - Haberler
GÜNDEM3 yıl önce eşini kaybetmişti! Çok büyük acı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman saat kaçta? İçişleri Bakanlığı genelgesi
GÜNDEMKısıtlama ne zaman başlıyor?
Son depremler 28 Kasım 2020! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son dakika deprem listesi
GÜNDEMSon dakika deprem listesi
SON DAKİKA! Galip Öztürk'ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü
GÜNDEMYazlık evde yangında feci ölüm!
65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı han
GÜNDEM65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor?
ÜÇ FAY HATTI ÜZERİNDEKİ KENT! Son dakika... Hatay'da deprem ve tsunami korkusu! - Haberler
GÜNDEMÜç fay hattı üzerindeki kentte tsunami korkusu!
Son dakika deprem haberleri: Erzurum'da deprem oldu! - Kandilli
GÜNDEMErzurum'da deprem!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X