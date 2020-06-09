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Pandemi sürecinin getirdiği zorluklar ve hâlâ dünyanın birçok bölgesinde devam eden önemli seyahat kısıtlamalarının devam etmesi sebebiyle MSC Cruises daha önce aldığı filo çapındaki operasyon durdurma kararını 31 Temmuz 2020’ye kadar uzattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, bu tedbirden etkilenen konuklara, 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmak üzere, iptal edilen seyahatleri için ödedikleri tutarın tamamını seçtikleri bir yolculuğa gelecek seyahat kredisi olarak aktarma seçeneği sunulduğu belirtildi.

Buna ek olarak, 1 Ağustos ve 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki tüm rezervasyonlar da “Esnek Seyir Programı”na dahil edilerek, konukların seyahatlerini 31 Aralık 2021 tarihine dek, orijinal seyir tarihinden 48 saat öncesine kadar veya Fly & Cruise paketleri için uçuş tarihinden 96 saat öncesine kadar gelecekteki bir tarihe yeniden planlamasına olanak tanımış olacak.

MSC Cruises ayrıca, şu anda yapım aşamasında olan iki yeni gemisi ve yeni limanların da dahil edildiği bir dizi zenginleştirilmiş rotalarını içeren yeni 2021 Yaz Programını da yeniden duyurdu.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "Operasyonlarımızın durdurulmasını uzatma kararını alırken, misafilerimizin seyahat hayallerini ve gelecek yılki tatillerini planlama isteklerini bildiğimiz için de geleceğe bakmamız önemlidir. Bu sebeple, 2021 için yaz rotalarımızı da kesinleştirdik. Gemilerimiz, zamanı geldiğinde, aşamalar halinde, bölgelere göre değişkenlik gösteren ilgili ulusal ve uluslararası sağlık ve diğer düzenleyici otoritelerin rehberliğine ek olarak yakında açıklayacağımız sağlık ve güvenliğe odaklanan yeni bir işletim protokolünün desteği ile hizmete geri dönecek. Bu şekilde, kademeli olarak tüm gemilerimiz, 2021 yaz sezonunun başlangıcına kadar denizlere dönecek" dedi.

Şirket filosunda bulunan 17 geminin yanı sıra, halen yapım aşamasında olan MSC Virtuosa ve MSC Seashore dahil toplam 19 adet geminin 2021 yaz sezonunda hazır olacağı kaydedildi.