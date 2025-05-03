MSF'den açıklama

Müzik sektörünün hak savunucularından biri olan Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF), üyesi Meslek Birlikleri Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musıki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ile beraber kamuoyunda sıkça gündeme gelen; "İşletmelerde müzik yayını ve telif" tartışmasına açıklama getirdi.

Besteci, söz yazarı, aranjör ve müzik yayıncılarının haklarını korumak amacıyla kurulan MSF, son günlerde kuaförler, güzellik salonları, spor merkezleri gibi işletmelere yönelik lisanslama süreci hakkında çıkan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirtti.

CEZA DEĞİL UZLAŞMA

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MSF yetkilileri, bazı haberlerde yer alan; "Kuaförlere telif şoku", "6 bin TL telif cezası" ya da "Telif ödemeyene hapis cezası" gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyundaki bilgi kirliliğinin lisanslama görüşmelerine zarar verdiğini ifade etti. Açıklamada, lisans sürecinin cezai bir uygulama değil, tamamen uzlaşma odaklı bir bilgilendirme süreci olduğu vurgulandı.

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