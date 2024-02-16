MSG, tam lisanslama bekliyorlar

Müzik eserleri sahiplerinin teliflerini ve diğer haklarını koruma amacıyla kurulan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), kuruluşunun 25'inci yılını kutluyor. MSG, yeni döneme ilişkin vizyonunu ve hedeflerini kamuoyuna açıkladı. MSG, bugüne kadar müzik emekçilerinin haklarını alabilmesi için birçok farklı alanda yürüttüğü çalışmaların daha geniş kitlelere anlatılması için harekete geçiyor.

Dijitalleşmenin hayatın her alanı gibi müzik sektörünü de hızla dönüştürüp değiştirdiği bu dönemde telif konusu, sadece müziği üretenleri değil müzik kullanıcılarını da yakından ilgilendiriyor. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’deki müzik sektörü de her tür müziği çok hızlı ve çok düşük bedellerle dinleyiciye sunan küresel teknoloji devlerinin kurduğu yeni oyun içinde büyük sınamalarla karşı karşıya.

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MSG, bugün 11 binden fazla üyeden fazla besteci, söz yazarı, edisyon şirketi, aranjör üyesiyle; yerli ve yabancı müziğin çok önemli bir bölümünü temsil ediyor. 70 yabancı meslek birliği ile anlaşması olan MSG, CISAC/BIEM gibi itibarı yüksek uluslararası konfederasyonların da üyesi. MSG’nin de aralarında bulunduğu Türk müzik meslek birliklerinin çabası sonucunda Türkiye 2023'te dijital telif gelirlerinde hızlı artış görülen 10 ülke arasında 6'ncı sıraya ulaşabildi. Ancak buna rağmen Türkiye halen pazar payı yüzde 1’in altında kalan ülkeler arasında.

MSG, bu durumun Türk müziğinin geleceği açısından taşıdığı büyük risklerin Türk halkına doğru anlatılmasının hayati önemde olduğuna inanıyor. Tam bu yüzden yeni mottosunu “Müzik emekçilerinin hakları için toplumsal farkındalık” olarak belirledi.

MSG, toplumun desteğini almak için çıktıkları bu yolda ilk olarak gazeteciler ve müzik eleştirmenleri ile bir araya geldi. Basın davetinde, MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, Başkan Yardımcısı Zeynep Talu, Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Gökyokuş ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birol Namoğlu hazır bulundu.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer gazetecilere hitabında; “Emek hırsızlığının vardığı boyutları halka anlatabilmek için sizin desteğiniz çok önemli. Bu konu sadece eser sahiplerinin değil tüm Türkiye’nin meselesi. Müzik dinleyicilerinin de bilgilendirilip bilinçlendirildiğinde yanımızda duracağından şüphemiz yok” dedi.

MSG Yönetim Kurulu temsilcileri, toplantıda 2023'te yaşanan olumlu gelişmeler hakkında da bilgi verdi. MSG, 2023'te üyelerine toplamda 260 milyon TL'den fazla telif bedeli dağıttı. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 93'lük bir artış gösterdi.

MSG’nin uzun süredir büyük mücadele verdiği öncelikli konu olan kamuya açık ticari yerlerden telif toplanması konusunda da son dönemde umut veren gelişmeler yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 yılında yayınladığı genelge sayesinde ülkedeki tüm konaklama tesislerinin müzik lisans belgesi alması zorunlu hale geldi. Lisanslamaları yapmak üzere ise iki ayrı federasyon kurulmasına karar verildi. Biz MSG olarak MESAM ile birlikte Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu’nu MSF’yi kurduk. MSF, konaklama tesislerine müzik lisans belgesi verilmesiyle ilgili süreçleri MÜZFED ile koordinasyon içinde yönetiyor.

MSG, şimdi diğer umumi mahallerin de konaklama tesisleri modeli örnek alınarak lisanslanması için devletten destek bekliyor.