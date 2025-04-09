MSÜ 2025 taban puanları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) subay ya da astsubay olarak eğitim görmek isteyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Şubat'ta tamamlanan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından başlayan tercih süreci, 18 Nisan'da sona erecek. Bu süreçte gözler, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın 2025 yılına ait taban puanlarına ve kontenjanlarına çevrilmiş durumda. İşte MSÜ 2025 taban puanları hakkında güncel bilgiler...
Milli Savunma Üniversitesi'nin 2025 yılı askeri öğrenci alım sürecinde sona yaklaşılıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, Harp Okulları ve Astsubay MYO için tercih süreci hız kazandı. Adayların büyük bir merakla beklediği taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gündemin ilk sıralarında yer alırken, tercihlerin 18 Nisan’da tamamlanması bekleniyor. İşte detaylar…
MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.
MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.
MSÜ TABAN PUANLARI 2024
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848