MSÜ 2026 başvuru ve sınav tarihi: MSÜ ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) askerî öğrenci alımı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de resmileşti. Askerî okullarda eğitim almak isteyen kişiler, başlayacak başvurular öncesi detayları araştırırken, sınavın tarihi de duyuruldu. Peki, MSÜ 2026 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için takvim belli oldu. ÖSYM’nin açıkladığı programa göre adaylar, yeni yılın ilk ayında başvurularını yapabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce adayın katılım göstereceği sınav tarihi ise merak ediliyor. Peki, MSÜ sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte 2026 MSÜ sınav takvimi hakkında detaylar...
MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!
ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2026 ) 1 Mart’ta düzenlenecek.
MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
MSÜ başvuruları ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
MSÜ 2026 BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM tarafından MSÜ başvuru işlemleri başlamadan önce 2026 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlanacak. Kılavuz başvuru tarihinde yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.