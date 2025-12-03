Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ 2026 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?

        MSÜ 2026 başvuru ve sınav tarihi: MSÜ ne zaman?

        Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) askerî öğrenci alımı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de resmileşti. Askerî okullarda eğitim almak isteyen kişiler, başlayacak başvurular öncesi detayları araştırırken, sınavın tarihi de duyuruldu. Peki, MSÜ 2026 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 20:46 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSÜ 2026 ne zaman?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için takvim belli oldu. ÖSYM’nin açıkladığı programa göre adaylar, yeni yılın ilk ayında başvurularını yapabilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce adayın katılım göstereceği sınav tarihi ise merak ediliyor. Peki, MSÜ sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte 2026 MSÜ sınav takvimi hakkında detaylar...

        MSÜ SINAV VE BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!

        ÖSYM yeni sınav takvimini paylaştı. Buna göre Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2026 ) 1 Mart’ta düzenlenecek.

        MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        REKLAM

        MSÜ başvuruları ise Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        MSÜ 2026 BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ÖSYM tarafından MSÜ başvuru işlemleri başlamadan önce 2026 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlanacak. Kılavuz başvuru tarihinde yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        "Karadeniz'deki saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor"
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        CANLI İZLE | Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i netleşiyor!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Ukrayna'ya 140 milyar euro kredi planı
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Serdal Adalı'dan PFDK sevkine sert tepki!
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Fethiye'deki yangın kontrol altında
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"