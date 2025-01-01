MSÜ başvuru tarihleri 2025: Bu yıl MSÜ sınavı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için geri sayım başladı. MSÜ başvuru tarihleri 2025 yılı için belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimine göre, MSÜ Şubat ayında yapılacak. Ocak ayına girilmesiyle birlikte sınava katılmak isteyen adaylar ''ÖSYM MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, MSÜ ne zaman? İşte 2025 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri hakkında detaylar…
MSÜ 2025 ne zaman sorusu yanıt buldu. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimi ile bu yıl yapılacak sınavların tarihleri belli olmuştu. Takvime göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) Şubat ayı içerisinde düzenlenecek. Sınava katılmak isteyen adayların belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamaları gerekecek. Şimdi tüm gözler MSÜ 2025 başvuru kılavuzunda. Peki, 2025 MSÜ başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru tarihleri...
2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimi yayımlandı. Böylece Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ-2025) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre MSÜ başvuruları, 02 Ocak 2025 Perşembe günü başlayacak ve 07 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.
Geç başvurular 30 Ocak 2025 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.
MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Başvuru işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.
MSÜ başvuru kılavuzu ise 02 Ocak 2025 Perşembe günü erişime açılacak.