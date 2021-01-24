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MSÜ başvuruları başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2021 MSÜ sınavı tarihi

MSÜ sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 yılı sınav takvimi duyurdu. ÖSYM sınav takvimi açıklandığından beri en çok merak edilen konulardan biri de Milli Savunma Üniversitesi başvuru tarihleri oldu. Peki, 2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları başladı mı? 2021 MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

MSÜ başvuruları başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2021 MSÜ sınavı tarihi

ÖSYM 2021 sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte MSÜ sınav tarihleri araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurmak isteyen adaylar MSÜ başvuru tarihlerini araştırıyor. 2021 yılı MSÜ sınav tarihi ve başvuru tarihi belli oldu. Adaylar tarafından merakla beklenen MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuruları başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerini her yıl Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile seçiyor. 2021 yılı MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Toplamda 135 dakika süren MSÜ aday belirleme sınavında öğrenciler, 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri sorusu çözecek. Sınavda toplam 120 soru yer alacak.

2021 MSÜ SINAVINA NASIL BAŞVURULUR? İŞTE BAŞVURU TARİHİ

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bu yıl 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvuru tarihlerini kaçıran ya da başvururken sorun yaşayan öğrenciler 3 Mart 2021 tarihinde geç başvuru yapabilecek.

MSÜ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sınava katılmak isteyen adayların merakla beklediği ve sınava dair tüm bilgilerin yer aldığı MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.

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