MSÜ sınavı için başvuru takvimi adayların gündemindeki yerini koruyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları hayali kuran adaylar, ÖSYM tarafından açılan başvuru ekranının kapanıp kapanmadığını merak ediyor. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından hız kazanan süreçte, "MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...