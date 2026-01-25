MSÜ başvuruları bitti mi, son tarih ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi'nde askerî öğrenci olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar için başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. ÖSYM tarafından yürütülen 2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurmak isteyen binlerce kişi, "MSÜ başvuruları bitti mi?" sorusuna yanıt arıyor. Sınav takviminin netleşmesiyle birlikte gözler, başvuru işlemlerinin tamamlanacağı tarihe ve adayların dikkat etmesi gereken son adımlara çevrildi. İşte ayrıntılar...
MSÜ sınavı için başvuru takvimi adayların gündemindeki yerini koruyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları hayali kuran adaylar, ÖSYM tarafından açılan başvuru ekranının kapanıp kapanmadığını merak ediyor. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından hız kazanan süreçte, "MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...
MSÜ 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.
MSÜ 2026 TAKVİMİ
Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026
Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025
MSÜ SINAVI HAKKINDA
MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.