Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ başvuruları ne zaman alınacak? 2026 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri belli oldu! MSÜ sınavı ne zaman, başvuru şartları neler?

        MSÜ başvuruları ne zaman alınacak? MSÜ başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

        MSÜ başvuru ve sınav tarihleri araştırılıyor. Askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce aday için 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sürecine ilişkin takvim belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan sınav programıyla birlikte MSÜ başvuru ve sınav tarihleri yeniden gündeme gelirken, adaylar başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 21:54 Güncelleme: 30.12.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar için geri sayım başlıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte MSÜ başvuru tarihleri ve sınav günü netleşirken, askeri öğrenci adayları gözünü ocak ayında başlayacak başvurulara çevirdi. MSÜ sınavına kimler başvurabilir, başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte 2026 MSÜ sınavına dair tüm ayrıntılar…

        2

        2026 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tarihi belli oldu.

        Buna göre; 2026 MSÜ 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

        Başvuru işlemleri ise ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden 5-29 Ocak 2026 tarihlerinde alınacak.

        3

        2026 MSÜ TAKVİMİ

        Başvuru Tarihleri: 5-29 Ocak 2026

        Geç Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2026

        Sınav Tarihi: 1 Mart 2026

        Sonuç Tarihi: 26 Mart 2025

        MSÜ SINAVI HAKKINDA

        MSÜ, Türkiye'de öğrencilere askeri alanda eğitim veren Milli Savunma Üniversitesinin kısaltılmış adıdır. MSÜ'de yani Milli Savunma Üniversitesinde eğitim almak için öğrencilerin MSÜ Sınavı'na girmesi gerekmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        İstanbul'da yarın ve ertesi gün bu yollar kapalı
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Cenazesini kadınlar taşıdı
        Cenazesini kadınlar taşıdı
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        Baba serbest, tehdit eden öğrenci tutuklandı!
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden 19 ilçe için kar uyarısı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti