Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

MSÜ ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) bugün sona erdi. Öğrenciler 2021 MSÜ sınavının ardından MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı mı merak ediyor. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sınav soruları ve cevapları...

MSÜ ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı bugün yapıldı. Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı önlemler alındı.Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. MSÜ ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." denildi.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçları 29 Nisan'da açıklanacak.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.Öte yandan ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

104 amiralin bildirisi nedir? Emekli amirallerin bildirisi
GÜNDEM104 amiralin bildirisi nedir?
Hıdırellez ne zaman 2021? Hıdırellez Bayramı hangi güne denk geliyor? Hıdırellez nedir, ne demek, gelenekleri
GÜNDEMHıdırellez ne zaman 2021?
Son Dakika YÖK'ten 104 amiralin bildirisine sert yanıt: TSK'yı töhmet altında... - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten bildiri açıklaması
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? - Yarın Bakanlar Kurulu toplantısı var mı?
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman, hangi gün?
Yıkılan binanın enkazı altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
GÜNDEMEnkazın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Trabzon'da koronavirüs skandalı! Üst üste mevlit verdiler ve... - Haberler
GÜNDEMMevlit verip virüsü yaydılar!
Sağlık Bakanı Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır
GÜNDEMBakan Koca: Biraz daha sabır
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın millete seslenecek
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan yarın millete seslenecek
İstiklal'de akılalmaz kabalalık! - Haberler
GÜNDEMİstiklal'de akılalmaz kabalalık!
Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı
GÜNDEMEsnaf halkı duyarlı olmaları konusunda uyardı