MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 MSÜ ne zaman, saat kaçta?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınav giriş belgesini adayların erişimine sundu. MSÜ sınav yerleri giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Sınava sayılı günler kala, çalışmalarına hız veren adaylar, MSÜ sınavı tarihini gündemine aldı. İşte 2024 MSÜ sınavı tarihi...
MSÜ sınavı için geri sayım başladı. MSÜ sınav giriş belgesinin yayımlanmasıyla; adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgisi netlik kazanmış oldu. Sınavda, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 soru sorulacak. Peki, "2024 MSÜ ne zaman, saat kaçta?" İşte MSÜ sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) giriş belgeleri yayımlandı.
2024 MSÜ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 3 Mart 2024 Pazar günü 10:15'te yapılacak.