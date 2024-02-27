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        Haberler Gündem MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2024 MSÜ ne zaman, saat kaçta?

        MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 MSÜ ne zaman, saat kaçta?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınav giriş belgesini adayların erişimine sundu. MSÜ sınav yerleri giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Sınava sayılı günler kala, çalışmalarına hız veren adaylar, MSÜ sınavı tarihini gündemine aldı. İşte 2024 MSÜ sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 00:52 Güncelleme: 27.02.2024 - 00:52
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        1

        MSÜ sınavı için geri sayım başladı. MSÜ sınav giriş belgesinin yayımlanmasıyla; adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgisi netlik kazanmış oldu. Sınavda, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 soru sorulacak. Peki, "2024 MSÜ ne zaman, saat kaçta?" İşte MSÜ sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) giriş belgeleri yayımlandı.

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

        3

        2024 MSÜ NE ZAMAN?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 3 Mart 2024 Pazar günü 10:15'te yapılacak.

        4

        MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        Askeri öğrenci adayı belirleme sınavı 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınavda 120 soru sorulacak.

        5

        MSÜ SORU DAĞILIMI

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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