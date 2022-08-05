Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2022 Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

MSÜ sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından "Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını belirtirken, konuya ilişkin aramalar hız kazandı. İşte MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı...

ABONE OL
  • MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2022 Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, hangi tarihte, kontenjanlar belli oldu mu?

    Büyük bir merakla beklenen MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları Milli Savunma Bakanlığı PERTEM ekranı üzerinden açıklanırken, gözler Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt tarihine çevrildi. Peki Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı... 
  • MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2022 Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, hangi tarihte, kontenjanlar belli oldu mu?

    MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 

    Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde adayların erişimine açıldı.

    MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
  • MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2022 Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, hangi tarihte, kontenjanlar belli oldu mu?

    MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÇAĞRI VE KAYITLAR NE ZAMAN?

    MSÜ'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

    a. Aday Çağrı İşlemleri 12-21 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 21 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

    b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 12-23 Eylül 2022 (son kayıt tarihi 23 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

    2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde "Aday Ek Yerleştirme İşlemleri" kapsamında,

    a. Aday Çağrı İşlemleri 22-30 Eylül 2022 (son çağrı tarihi 30 Eylül 2022 saat 17.00'a kadar)

    MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KAYIT TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2022 Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, hangi tarihte, kontenjanlar belli oldu mu?

    b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 22 Eylül-04 Ekim 2022 (son kayıt tarihi 04 Ekim 2022 saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

    3. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

    4. 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2022-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
  • MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2022 Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, hangi tarihte, kontenjanlar belli oldu mu?

    5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

    6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.
  • MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2022 Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, hangi tarihte, kontenjanlar belli oldu mu?

    7. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylar, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;

    * Aynı gün içerisinde saat 17.00'a kadar olumlu beyanını Milli Savunma Üniversitesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü telefon ile arayarak aynı gün içerisinde saat 17.00'a kadar olumlu beyanını bildirmeyen,

    * Yerleşmeye hak kazandığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".

    Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

    8. Aday yerleştirme işlemleri süresince (12-21 Eylül 2022) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (21 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.

    9. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (22-30 Eylül 2022) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (30 Eylül 2022 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
  • MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2022 Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, hangi tarihte, kontenjanlar belli oldu mu?

    10. Tüm Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarının YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları (Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için ilave Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı) katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve tercih durumuna göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.

    11. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.

    12. Güvenlik soruşturma işlemleri devam etmektedir.

    13. YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 230,000 puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için YKS Temel Yeterlilik Testi puanı ortaöğretim puanları eklenmemiş ham puan türünde 150,00 taban puan olarak belirlenmiştir.

    14. Kayıt için ilgili okula gelecek olan adaylarımızın varsa, her okul için istenen belgelerin yanında hastanelerden aldıkları Sağlık Kurul Raporu Sonucunu gösteren Sağlık Raporu/Ön Bilgilendirme Raporunu getirmeleri gerekmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.