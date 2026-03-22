MSÜ sonuçları açıklanma tarihi 2026: ÖSYM takvimi ile MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026 MSÜ) değerlendirme süreci devam ediyor. Bu yıl toplam 645 bin 406 adayın başvurduğu MSÜ, 1 Mart Pazar günü düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından erişime açılan soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile adaylar tahmini olarak puan hesaplaması yapabildi. Şimdi ise tüm gözler sonuçlar için gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. ÖSYM 2026 sınav takvimi ile MSÜ sınavı açıklanma tarihi belli oldu. Peki, 2026 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuç tarihi...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026 MSÜ) 1 Mart 2026 tarihinde uygulandı. MSÜ sonuçları değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra açıklanacak. Kılavuza göre, tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak. 2026 MSÜ sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre MSÜ sınav sonuçları Mart ayında belli olacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte MSÜ sınav sonuç tarihi!
2026 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.
Takvime göre, MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Milli Savunma Üniversitesi'nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde farklı bölümler yer alıyor.
Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.
Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.