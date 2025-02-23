MSÜ sınavı ne zaman 2025, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? MSÜ 2025 kaç soru kaç dakika?
MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı söz konusu sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Millî Savunma Bakanlığınca 2. Seçim Aşamalarına çağrılacak askerî öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) yapılacak. 81 ilde uygulanacak MSÜ sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı adaylar tarafından mercek altına alınmış durumda. Peki, MSÜ sınavı ne zaman 2025, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? MSÜ 2025 kaç soru kaç dakika? İşte, ÖSYM MSÜ giriş belgesi indirme ekranı...
MSÜ sınavı ne zaman 2025, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Takvime göre, bu sene 670 bin 718 adayın başvurduğu MSÜ sınavı bugün düzenlenecek. 81 ilde uygulanacak sınavda 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak. MSÜ sınavı başlangıç ve bitiş saati ile soru sayısı gibi detaylar sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? MSÜ 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı…
MSÜ 2025 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?
ÖSYM sınav takvimine göre;
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 Pazar bugün uygulanacak.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
MSÜ 2025 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.
2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek.
ÖSYM'DEN ÖNEMLİ UYARI
MSÜ sınavı ile ilgili olarak ÖSYM'den önemli uyarı geldi. Buna göre 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı ifade edildi.
İL VE İLÇE NUFÜS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV GÜNÜ AÇIK OLACAK
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.
ÖSYM BAŞKANI'NDAN DA ÖNEMLİ UYARI GELDİ
Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.
Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.
Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bin 580 adayın bu haktan yararlandığını ve Kaymakamlık Sınavı'na başvuran 56 engelli aday için uygun sınav ortamının oluşturulduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim."
2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.