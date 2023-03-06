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ÖSYM'den açıklama: MSÜ ne zaman? 2023 MSÜ ertelendi mi? İşte MSÜ geç başvuru tarihi ve ücreti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde de etkileyen depremin ardından Milli Savunma Üniversitesi'nin 2023 yılı sınav tarihleri güncellendi. Sınav ve geç başvuru tarihlerinde değişikliğe gidilen MSÜ’ye ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen adaylar "MSÜ sınav tarihi ertelendi mi?", "MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte güncel MSÜ sınav tarihi ve tüm detaylar...

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  • MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MSÜ ertelendi mi? MSÜ geç başvuru bitti mi, ücreti ne kadar?

    13 Ocak-09 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın bu yıl 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak ÖSYM'den erteleme kararı geldi. Resmi adresi üzerinden adayları bilgilendiren ÖSYM, 2023 MSÜ sınavının yeni tarihini duyurdu. Peki, 2023 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
  • MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MSÜ ertelendi mi? MSÜ geç başvuru bitti mi, ücreti ne kadar?

    Milli Savunma Üniversitesi (2023-MSÜ) sınavının ertelenip ertelenmeyeceği soruları bir süredir gündemdeydi. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihinde değişikliğe giden ÖSYM, MSÜ sınavını ileri bir tarihte gerçekleştireceğini duyurdu.
  • MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MSÜ ertelendi mi? MSÜ geç başvuru bitti mi, ücreti ne kadar?

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

    Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
  • MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MSÜ ertelendi mi? MSÜ geç başvuru bitti mi, ücreti ne kadar?

    ÖSYM'DEN ERTELEME DUYURUSU

    Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
  • MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MSÜ ertelendi mi? MSÜ geç başvuru bitti mi, ücreti ne kadar?

    2023 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

    2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuru tarihi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında değiştirildi.
  • MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MSÜ ertelendi mi? MSÜ geç başvuru bitti mi, ücreti ne kadar?

    Buna göre 2023 MSÜ sınavı geç başvuru tarihi 01-06 Mart 2023 olarak değiştirildi. Söz konusu tarihlerde geç başvuru süresince daha önce başvurusunu yapmış olan adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.
  • MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MSÜ ertelendi mi? MSÜ geç başvuru bitti mi, ücreti ne kadar?

    MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    2023yılı için MSÜ sınavı başvuru ücreti 130 TL'dir.
  • MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MSÜ ertelendi mi? MSÜ geç başvuru bitti mi, ücreti ne kadar?

    2023 MSÜ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

    Milli Savunma Üniversitesi (2023 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik numarası ve şifre girilerek yapılabilecek.
  • MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MSÜ ertelendi mi? MSÜ geç başvuru bitti mi, ücreti ne kadar?

    Sınav Merkezi'ni güncellemek istemeyen adayların herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

    2023 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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