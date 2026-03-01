MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 2026 MSÜ soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
2026 MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım sona erdi. Bu yıl 645 binden fazla adayın başvurduğu sınav, 1 Mart Pazar günü saat 10.15 itibarıyla başladı ve 165 dakika sürecek. Adaylar sınavın tamamlanmasının ardından merakla soru ve cevapların gün içinde yayımlanmasını bekliyor. Peki, ÖSYM 2026 MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...
2026 MSÜ SINAVI BUGÜN GERÇEKLEŞECEK
2026 MSÜ sınavı 1 Mart Pazar günü (bugün) saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
MSÜ SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
2026 MSÜ sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından erişime açıldığında haberimize eklenecektir.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
MSÜ SINAVININ GEÇERLİ OLMA ŞARTLARI
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için;
- Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,
- Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
- Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
- Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
- Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
- Soru kitapçığı ve cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
- Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
- Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
- Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav
görevlilerine teslim etmesi,
- Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.
2026- MSÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.