        Haberler Bilgi Gündem MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        MSÜ tercihlerinde son gün! Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözünü sonuç tarihine çeviriyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adayların hangi harp okulu ya da meslek yüksekokuluna yerleştiği netlik kazanacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2026? İşte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonucu tarihi...

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 08:02 Güncelleme:
        1

        Milli Savunma Üniversitesi 2026 tercih sonuçları için geri sayım sürerken, adaylar sonuç ekranının açılacağı tarihi merakla araştırıyor. Tercihlerin tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine geçen MSÜ’de, sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların eğitim ve kariyer planları şekillenecek. İşte MSÜ sonuç takvimi...

        2

        MSÜ TERCİHLERİNDE SON GÜN!

        Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 25 Mart'ta başlayan tercih süreci, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak.

        3

        MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

        MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        MSÜ TERCİH SÜRESİ UZATILACAK MI?

        Adayların merak ettiği bir diğer konu da sürenin uzatılıp uzatılmayacağı. Ancak şu ana kadar MSÜ tercih süresinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        5

        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

        2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında ilan edilmesi öngörülüyor. MSÜ tercih sonuçları 2026 sürecinde adaylar, yerleştirme puanlarına göre değerlendirilecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından:

        Puan sıralaması yapılacak

        Adaylar uygun okullara yerleştirilecek

        Sonuçlar resmi olarak duyurulacak.

        Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar ikinci aşama seçim süreçlerine davet edilecek.

        6

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ tercih sonuç tarihi henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıllara baktığımızda; Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart’ta başlamış ve 21 Nisan’da sona ermişti. Tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025'te açıklanmıştı. 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu

        TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, Meclis'in açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı

        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
