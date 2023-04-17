2023 MSÜ sınavının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen sınava katılım gösteren adaylar, sınav sonuçlarının hangi duyurulacağına dair arama yapıyor. İşte, hem sonuç tarihi hem de sonucun nasıl öğrenileceği ile ilgili detaylar...