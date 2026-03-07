Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

        MSÜ sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarına; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. MSÜ sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav sonucu sorgulama süreci başlayacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 07.03.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandı. MSÜ sınav sonuçlarında gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. MSÜ sınavlarının tamamlanmasının ardından, soru ve cevapları yayınlanırken, sınava katılım gösteren adaylar puan hesaplaması yapmaya başladı. İşte 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih

        MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmaeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        2026 MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

