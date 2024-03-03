MSÜ soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? MSÜ soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
MSÜ soruları ve cevapları katılımcıların gündeminde yer alıyor. 3 Mart 2024 Pazar yani bugün düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat 10.15 itibarıyla başladı. TSK bünyesinde çalışma hayali olan adaylar sınav sonrasında MSÜ soru ve cevap anahtarı araştırmalarına başlayacak. İşte "2024 MSÜ soru ve cevapları açıklandı mı, MSÜ cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtları...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart Pazar günü 81 il, 108 sınav merkezinde düzenleniyor. 96 bin 475 kişinin görev alacağı sınavda bin 747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılıyor. Binlerce katılımcının ter dökeceği sınava ilişkin "MSÜ soruları ve cevapları açıklandı mı, MSÜ soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, 2024 MSÜ soruları ve cevap anahtarı görüntüleme işlemine dair detaylar...
MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün binlerce adayın katılımıyla saat 10.15'te başlayacak. Bu bağlamda; MSÜ soru ve cevapları henüz açıklanmadı.
MSÜ SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
MSÜ cevap anahtarının sınavın sona ermesinin ardından bugün ya da yarın yayınlanması bekleniyor. ÖSYM'den konuya dair açıklama geldiğinde haberimize eklenecek. Aşağıdaki linkten ÖSYM duyurularını takip edebilirsiniz.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2024 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.