        Haberler Bilgi Gündem MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır?

        Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerinin 24 Nisan'da sona ermesinin ardından adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Askeri öğrenci olma hedefiyle tercih yapan binlerce kişi, açıklanacak sonuçlar için Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi'nden yapılacak duyuruları takip ediyor. Tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte baraj puanını aşan adaylar, ikinci aşama seçim faaliyetleri ve değerlendirme sürecine katılma hakkı elde edecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuç ekranına nasıl erişilecek? İşte sürece ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 15:45
        Milli Savunma Üniversitesi tercih döneminin 24 Nisan’da sona ermesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Askeri okul hayali kuran binlerce aday, tercih sonuçlarının yayımlanacağı günü bekliyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden erişime açılacak. Açıklanacak sonuçlarla birlikte baraj puanını geçen adaylar, ikinci aşama seçim sürecine davet edilecek. Bu kapsamda adaylar mülakat, sağlık muayenesi ve fiziki yeterlilik testleri gibi çeşitli değerlendirmelerden geçerek askeri öğrenci olmaya uygunluk açısından incelenecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte ilan edilecek ve adaylar sonuç ekranına nasıl ulaşabilecek? İşte tüm detaylar…

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru paylaşılmadı.

        Geçmiş yıllardaki başvuru ve değerlendirme takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılı tercih sonuçlarının Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi öngörülüyor.

        MSÜ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILACAK?

        Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta yoluyla bildirim yapılmayacak; bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.

        MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ VE İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.

        Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:

        - Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi

        - Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme

        - Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)

        - Mülakat

        - Sağlık Muayenesi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
