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        Haberler Gündem MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASINDA OLAN İLLER | Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor! MTA diri fay hattı sorgulama

        MTA Diri Fay Haritası ile Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

        Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye'nin Deprem Üreten Diri Fayları ve Türkiye Diri Fay Haritası'na göre; Türkiye MTA haritası üzerinde gösterilen 485 diri fayın 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu kaydedildi. İşte 2023 MTA diri fay hattı haritası...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 23:03
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        Türkiye MTA Fay Hattı Haritası, 25 Temmuz Salı günü Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme geldi. Diri Fay Hattı Haritası, 11 ilde büyük hasara neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından yayınlanmıştı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, fay hattı üzerinde bulunan illeri açıkladı. Türkiye MTA diri fay haritasına göre 485 diri fay üzerinde 5,5 ve daha büyük deprem üretebilecek kaynak zonlar bulunuyor. İşte 2023 MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası ile deprem riskibulunan iller....

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        DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

        Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.

        Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

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        KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

        AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

        Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

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        BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

        Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın uzey eteklerinde de faylar uzamaktadır.

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        İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR!

        MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

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        İSTANBUL'DA ZAMAN YAKLAŞIYOR!

        16 milyon nüfuslu İstanbul deprem haritası verilerine göre Orta Marmara diri fay hattı üzerinde bir deprem riski bulunuyor.

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        İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK? "İSTANBUL'DA ZAMAN GELİYOR"

        İstanbul'da daha büyük bir hasar oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor.

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        "30 SENE İÇERİSİNDE BEKLENİYORDU, 23 SENE GEÇTİ"

        Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." dedi.

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        MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

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        YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

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        TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

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        MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

        Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

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        TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

        Adıyaman- Gölbaşı

        Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

        Ankara- Şereflikoçhisar

        Antalya- Demre

        Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

        Balıkesir- Gönen, Manyaz

        Batman-Kozluk

        Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

        Elazığ- Palu, Sivrice

        Erzincan- Üzümlü

        Eskişehir- İnönü

        Antep - İslahiye

        Hakkari- Şemdinli

        Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

        Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

        İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

        Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

        Kayseri- Talas, Yeşilhisar

        Kırıkkale- Keskin

        Kırşehir- Akpınar, Mucur

        Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

        Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

        Kütahya- Gediz, Simav

        Malatya- Akçadağ

        Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

        Mersin- Çamlıyayla, Mut

        Muğla- Menteşe, Milas

        Muş- Korkut, Varto

        Niğde- Altunhisar, Bor

        Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

        Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

        Urfa-Bozova

        Siirt- Eruh

        Şırnak- Beytüşşebap

        Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

        Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

        Van- Çaldıran, Özalp

        Yalova- Altınova, Çınarcık

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