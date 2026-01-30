MTV borcu sorgulama ekranı: Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödemelerinde son gün ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödemeleri için son düzlüğe girildi. Her yıl 2 taksit şeklinde yapılan MTV ödemeleri, trafiğe kayıtlı ve kullanılan tüm motorlu araçların sahiplerini kapsıyor. Bu doğrultuda "MTV birinci taksit ödemelerinde son gün ne zaman, taksit yapan bankalar hangileri?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
2026 yılında MTV ödemelerinin birinci taksit dönemi gündemdeki yerini koruyor. Türkiye’de trafik siciline kayıtlı motorlu taşıt sahipleri, her yıl devlete Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyor. Bu yıl araç sahipleri, ilk taksit ödemesini 2 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tamamlayacak. Peki, MTV borç sorgulama nasıl yapılır, MTV 1. taksit ödemeleri nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar...
MTV BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİNDE SON DÜZLÜK
2026 yılının Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödemeleri 2 Ocak itibarıyla başladı. Her yıl iki taksit halinde ödenen MTV vergisini yatırmayan araç sahipleri, araçlarını muayeneden geçiremeyecek.
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi için son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü olarak belirlendi.
MTV BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Araç sahipleri MTV borç sorgulama işlemini, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kanalları üzerinden gerçekleştirebilir.
GİB İnternet Vergi Dairesi: dijital.gib.gov.tr adresine girerek "MTV Ödeme" sekmesine tıklayın.
Şifresiz Ödeme: Plaka, T.C. Kimlik No ve Tescil Tarihi bilgileriyle giriş yapın.
Banka ve PTT: Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, vergi dairesi vezneleri veya PTT şubeleri üzerinden ödeme yapabilirsiniz.
Kredi Kartı Taksit: Birçok banka, Ocak 2026 sonuna kadar yapılan ödemelere 2 veya 3 taksit imkanı sunmaktadır.
TAKSİTLİ ÖDEME YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?
MTV ödemeleri alan bankalar listesi şu şekilde:
- Ziraat BankKart 4 taksit,
- Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit,
- Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit,
- Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit,
- Albaraka 3 taksit,
- Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit,
- Garanti BBVA Bonus 3 taksit,
- Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit,
- TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit,
- Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit.