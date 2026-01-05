MTV ilk taksit ödemeleri başladı: Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemeleri 2 Ocak 2026 itibarıyla başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden değerleme oranında yapılan indirim sonucu %18,95 olarak belirlenen zammın ardından, araç sahipleri MTV ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, nasıl ödenir? MTV ödemeleri ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar haberimizde…
MTV ilk taksit ödemeleri 2 Ocak 2026 tarihinde başladı. GİB tarafından yapılan açıklamayla birlikte, 2026 yılı için belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitinin son ödeme tarihi belli oldu. Bu kapsamda “Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ödenir, ne kadar, son ödeme tarihi ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte MTV ödemeleri hakkında ayrıntılar…
2026 MTV BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) süreci, Ocak ayıyla birlikte başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren vergi, Vergi Usul Kanunu’na göre %25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla %18,95’e düşürüldü.
Yapılan düzenleme ile birlikte MTV birinci taksit ödemeleri 2 Ocak 2026 itibarıyla yapılabilecek. Son ödeme tarihi ise 2 Şubat 2026 Pazartesi olarak açıklandı.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NASIL ÖDENİR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek.
Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.
Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanına şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması gerekmektedir.
ŞİFRE GİRMEDEN MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Dijital Vergi Dairesi’nde yer alan “MTV ödeme” alanında işlem yapmak için ayrıca şifre girmeye gerek bulunmuyor. Araç sahipleri; plaka, T.C. kimlik numarası ile birlikte tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek ödeme işlemini tamamlayabiliyor.