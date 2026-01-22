MTV ödeme tarihleri: MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme tarihi yaklaşıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi ocak ayında gerçekleştirilecek. Peki MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesi Ocak ayında gerçekleşiyor. 2026 yılı Motorlu taşıt vergisi (MTV) için zam oranları belli oldu. Buna göre hangi aracın ne kadar MTV ödemesi yapacağı da belli olmuş oldu. Peki, MTV ödemesi için son gün ne zaman?
MTV 1. TAKSİT ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi 1-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MTV 2. taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.
MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) resmi internet sitesi üzerinden ve ya mobil bankacılık üzerinden ödemeler yapılabilecek.