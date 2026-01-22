MTV ödeme tarihleri: MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. taksit ödemesi Ocak ayında gerçekleşiyor. 2026 yılı Motorlu taşıt vergisi (MTV) için zam oranları belli oldu. Buna göre hangi aracın ne kadar MTV ödemesi yapacağı da belli olmuş oldu. Peki, MTV ödemesi için son gün ne zaman?