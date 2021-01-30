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Muazzez Ersoy kaç yaşında? Muazzez Ersoy nereli ve kimdir? İşte evlilikleri

Muazzez Ersoy kaç nereli? Muazzez Ersoy kaç yaşında? Soruları İbo Show'a konuk olması nedeniyle araştırılıyor. Klasik Türk Müziği sanatçısı olan Muazzez Ersoy 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün 'İyi niyet elçisi' seçilmiştir. Peki, Muazzez Ersoy kaç yaşında? Muazzez Ersoy nereli ve kimdir? İşte Muazzez Ersoy evlilikleri...

Muazzez Ersoy kaç yaşında? Muazzez Ersoy nereli ve kimdir? İşte evlilikleri

Gerçek adı Hatice Yıldız Levent olan sanatçı Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'a olan sevgisinden dolayı sahne ve sanat hayatındaki adı olarak "Muazzez Ersoy" ismini kullanmıştır. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görülen sanatçı seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak da bilinir. Peki, Muazzez Ersoy kaç yaşında? Muazzez Ersoy nereli ve kimdir? İşte Muazzez Ersoy hakkında merak edilenler...

MUAZZEZ ERSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

9 Ağustos 1958 yılında Edirne Uzunköprü'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençlik yılları İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı tezgahtarlık yaparak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı.

MUAZZEZ ERSOY EVLİLİKLERİ

Özel hayatını gözlerden ve kameralardan uzak yaşayan Muazzez Ersoy, iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini 1974 yılında daha 16 yaşında yaptı ve 2 yıl sürdü. Bu evlilikten Ender adında bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti.

İkinci evliliği ise İsmet Özhan yaptı çiftin beraberliği sadece 4 ay sürdü.

MUAZZEZ ERSOY KARİYERİ

Kariyerinde ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. Bu arada 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı ancak kazanamadı. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu şeflerinden Cahit Ünyaylar'la çalışmaya başladı. Ersoy, 1990 yılında TRT'ye gönderdiği, yorumu kendine ait olan altı eserle denetimden geçti ve ekranlardan da dinleyicilerine seslenmeye başladı.

Muazzez Ersoy, ilk olarak Seven Olmaz ki adlı albümüyle dinleyicileriyle buluştu. Ardından ikinci albümü Herşeyim Sensin yayınlandı. Daha sonra Raks Müzik ile anlaşarak Sizi Seviyorum adlı çalışmasıyla büyük başarı kazandı. Bu albümde Selçuk Tekay ve Ali İhsan Kısaç gibi sanatçılarla çalıştı.

İkinci albümü Sensizlik Bu ile satış rekorları kıran Ersoy, bu çalışmadan itibaren müzikal çalışmalarını Ali İhsan Kısaç'la yürütmeye başladı. Klasik Türk müziği'nin "taçsız kraliçesi" olarak bilinen Muazzez Ersoy, Nostalji 1 adlı albümüyle müzikseverlerin kalbinde yer etmiş nostaljik parçaları yeniden yorumlayarak bir ilke imza attı. Türk Müziği'nde ünlenmiş Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak gibi müzisyenlerin yanında Orhan Gencebay, Gülden Karaböcek ve Suat Sayın gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi. Albüm tüm ülke çapında başarı kazanarak satış rekorları kırdı. Nostalji 1'in kazandığı başarıyı takiben dinleyicilerinin beğenisine sunulan Nostalji 2 ve Nostalji 3 de müzikseverlerce beğenilerek önceki albümlerin başarısını tekrarladı. "Aşkın Kanunu", "Gözleri Aşka Gülen", "Oyun Bitti", "Zor Dostum Zor", "Kırılsın Ellerim" ve "Kıskanırım" gibi eserler sanatçı tarafından bu albümünde yeniden yorumlanmıştır.

Sanatçı kısa bir süre sonra Nostalji 4 ve Nostalji 5 albümlerini bir arada hayranlarına sundu. Muazzez Ersoy, albümlerde yine sevilen türkü ve şarkıları yorumladı. CD ve kaset formatında yayınlanan albümlerin yanında, bir de hediye olarak Nostalji 6 albümü verildi. Bu şekilde üç albümün bir arada satışa çıkmasıyla birlikte bir ilke daha imza atılmış oldu. Türkiye'de ilk defa bir sanatçının üç adet albümü bir paket halinde çıkmış oldu. "Nostalji 6" albümünde Muazzez Ersoy, Klasik Türk Musikisi'nin yıllandıkça güzelleşen eserlerini yorumlayarak Şekip Ayhan Özışık, İsmail Dede Efendi, Veli Dede, Erol Sayan gibi müzisyenlerin saygısını sunmuş oldu.

12 albümden oluşan Nostalji serisi müzikseverlerin ilgisine mazhar olarak on beş milyonun üstünde bir satış sayısına ulaştı. Özellikle 1995-2000 yılları arasında vergi rekortmeni oldu. Sanatçı birçok altın ve platin plakla ödüllendirildi. Birçok kuruluş tarafından çalışmaları ödüllendirilen Muazzez Ersoy, 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisiyle dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Sanatçılığı"yla ödüllendirildi. 2005 yılında Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği tarafından iyi niyet elçisi unvanını aldı. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde çeşitli yıllarda "TSM En İyi Kadın Sanatçı" kategorisinde ödüller kazandı.

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