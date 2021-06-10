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'Mücevherin önü açılırsa ihracat 4 milyar dolara çıkar'

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, pandemi döneminde olumsuzluklar yaşayan sektörlerden mücevherdeki güncel duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Türk mücevher sektörünün yüzde 5’e yakın payıyla Türkiye'nin dünyada bir sektörden aldığı en yüksek paya sahip olduğunu kaydeden Kamar, "İlgili kamu kurumlarında mücevher ihracatının dinamiklerini anlattığımız isimlerin değişikliğe uğraması ve çıkarılan yönetmeliklerin de sektörün zararına olması, tüm emeklerimizin sil baştan olması anlamına geldi. Sektörümüzün önüne yeni engeller konulmaz ve önü açılabilirse dünyadan aldığımız payımızı yüzde 10 seviyesine çıkarabiliriz. Mevcut yönetmeliklerdeki konuları düzeltebilirsek 2021'de 4 milyar doların üzerinden ihracata ulaşabiliriz" dedi

'Mücevherin önü açılırsa ihracat 4 milyar dolara çıkar' - haberler

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye’nin 2020 yılı mücevher ihracatı performansını ve 2021 yılında atılması gereken adımları değerlendirdi.

Geçen sene Türk mücevher sektörünün 3.75 milyar dolar ihracata imza attığını belirten Mustafa Kamar, pandemiden dolayı ana ihracat pazarları Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu gibi bölgelerle ticari ilişkilerin kesildiğini ve dünyanın beş büyük mücevher fuarından biri olan İstanbul Mücevher Fuarları da iptal olmasıyla sektörün zorlu bir yıl geçirdiğini dile getirdi.

Kamar, "Mücevher sektörü, 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığı stratejik bir sektör. Olumsuz koşulların yaşandığı bu sektörün yeniden canlanabilmesi amacıyla destek ricasında bulunduk. Dönem dönem destek aldık, bunun için teşekkür ediyoruz ancak yeterli olmadı. Çünkü göreve geldiğimiz günden bu yana Ankara’da ilgili kamu kurumlarında mücevher ihracatının dinamiklerini anlattığımız isimlerin değişikliğe uğraması, bunun yanı sıra çıkarılan yönetmeliklerin de sektörün zararına olması, tüm emeklerimizin sil baştan olması anlamına geldi. Ancak pandemi ve bürokrasiye rağmen yılın ilk 5 ayında yüzde 47 artışla 1.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik" dedi.

'DÜNYADAKİ PAYIMIZ YÜZDE 10'A ÇIKABİLİR'

Dünya ticaretinin aşılama faaliyetleriyle geçmişe oranla çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladığını dile getiren Mustafa Kamar, "Ülkemiz, bu yarışta liderliği göğüsleyecek kapasiteye sahipken mevcut yönetmeliklerle bu treni adeta kaçırıyoruz" görüşünü savundu.

2019 yılında 116 milyar dolar olan dünya mücevher ihracatından Türkiye'nin yüzde 4.4 pay aldığını ve son 10 yılda Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının 2 katına çıktığını da açıklayan Kamar, "Türk mücevher sektörü yüzde 5’e yakın payıyla ülkemizin dünyada bir sektörden aldığı en yüksek paya sahip. Taleplerimiz uygun görülüp, sektörümüzün önüne yeni engeller konulmaz ve vizyoner bir bakış açısıyla önü açılabilirse dünyadan aldığımız payımızı yüzde 10 seviyesine çıkarabiliriz" dedi.

Kamar, "İnanıyoruz ki kendimizi bürokrasiye anlatıp mevcut yönetmeliklerdeki konuları düzeltebilirsek 2021 yılı sonunda 4 milyar doların üzerinden ihracat gerçekleştirebiliriz” öngörüsünü paylaştı.

'DAHİLİ İŞLEME REJİMİ YAYGINLAŞMALI'

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar,, sektörün çok daha iyi yerlere gelebilmesi için mevcut bir takım yönetmeliklerin düzeltilmesi gerektiğini de söyledi.

Sektörde üretilen her bir ürünün Darphane’ye gidip geldikten sonra satışa sunulmasının, üreticiler için maliyetler noktasında büyük bir külfet anlamına geldiğini vurgulayan Kamar, "Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR) tüm ülkelerle uygulanmasıyla ülkemizin mücevher ihracatı katlanacak. Ancak birlik olarak bu rejimin yaygınlaştırılmasının avantajını her fırsatta açıklarken Dahilde İşleme Rejimi ile yapılacak her ihracat için izin alınması hususu, sektörümüz adına hiç beklemediğimiz bir durum ve ekstra maliyet oluşturuyor. Bunun yanı sıra geçen sene 503 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken DİR kapsamında 99 ton ithalat gerçekleştirilmiş olup DİR konusunu altın ithaltatı ve cari açık konularına bağlamak doğru olmamaktadır” dedi.

'DİJİTALDE SİPARİŞLER DAHA HIZLI'

Mücevher sektöründeki mevcut durumdan inovatif bir dönüşümle çıkış bulduklarını da belirten Kamar, sektördeki etkinliklerin dijital ortama taşındığını kaydetti.

Sanal mücevher etkinliği “JOIN: Jewellery Online International Network” uygulamasını hakkında bilgiler veren Kamar, "İlkini Şubat’ta ve ikincisini de Nisan’da düzenledik. İlk etkinliğe 90, ikincisine de 100 ülkeden katılımcı sağladık. JOIN ile mevcut dijital networklerden farklı olarak üyelerimize ürünlerini yüzde 100 netlikle, yüksek çözünürlük (HD) kalitesinde müşterilerine canlı olarak servis edebileceği, birliğimizin yerli üretimi olan J-BOX canlı mücevher sunum kutusu ile gösterebilme fırsatı sunduk. Bu platforma katılan satınalmacılar, J-BOX ile üyelerimizin standındaymış gibi ürünlerini tüm detayları ile görerek incelediler" diye konuştu.

Kamar, yeni dönemde sektörün her fuara fiziksel olarak katılmayacağını ve dijital fuarlar ile sipariş verme hızının arttığının da altını çizdi.

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