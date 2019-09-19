Mucize Doktor, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üstüne çekiyor. Mucize Doktor'da Ali yeteneğiyle iyi bir cerrah olmak için uğraşırken, Nazlı'dan destek alıyor. Ancak Ferman, Ali'nin bir cerrah olamayacağı konusunda herkese kafa tutuyor. Ali'nin bir hastayı kimseye sormadan ameliyata alması Ferman'ı çileden çıkardı. Ameliyathaneden Ali'yi çıkarak Ferman iki ameliyatı da aynı anda yaptı. Bu sırada ameliyatı dışardan izleyen Ali'nin hastayı kurtaracak önemli hamleleri söylemesi dikkatleri çekti. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Ali, insani yönünü iyileştirmeye çalışıyor. Ancak doktor olarak herkesi kurtaramayacağı gerçeğiyle yüzleşmesi çok da kolay olmuyor. Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 2. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MUCİZE DOKTOR 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir.

Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır.

Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…

Önyargılar kırılabilir mi?

Hayaller gerçek olabilir mi?