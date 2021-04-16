Mucize Doktor 58. son bölüm yayınlandı. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ali, Muhsin’e boyun eğmemeye kararlıdır. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamaz. Mucize Doktor 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 57. son bölüm...

MUCİZE DOKTOR 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 58. BÖLÜM ÖZETİ

Diğer taraftan eski birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğrar. Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar, Ali var gücüyle Muhsin’i yenmeye çalışır ve Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapar. Sonunda herkes kendi şeytanıyla yüzleşir. Ama kim bu yüzleşmelerden aradığını bulabilecektir?